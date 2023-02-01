Посол Киева в Германии Макеев: Украина хочет получить ядерное оружие для «гарантий безопасности»

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1 февраля 2023, 08:15

Посол Украины в Германии Алексей Макеев, Kay Nietfeld / globallookpress.com

Украина хочет получить в свое распоряжение ядерное оружие для «гарантий безопасности». С таким заявлением, как информирует Telegram-канал «RT на русском», выступил Алексей Макеев, глава дипломатической миссии Киева в ФРГ.

«Украина хочет получить ядерное оружие для “гарантий безопасности”. Об этом заявил украинский посол в Германии Алексей Макеев», — указывается в публикации, которая появилась в TG-канале.

Дипломат, говоря о Будапештском меморандуме, в соответствии с которым бывшая советская республика отказалась от ядерного арсенала, отметил, что это «были не гарантии, а заверения безопасности».

Как сообщалось ранее в среду, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин указал, что Североатлантический альянс повышает ставки в украинском конфликте, мечтая о стратегическом поражении Москвы.