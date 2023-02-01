Нарышкин: НАТО повышает ставки в конфликте на Украине, мечтая о стратегическом поражении России, но надеждам альянса не сбыться

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1 февраля 2023, 07:47 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Североатлантический альянс повышает ставки в украинском конфликте, мечтая о стратегическом поражении Российской Федерации, однако надеждам блока не сбыться. Соответствующее заявление, как передает РИА Новости, сделал Сергей Нарышкин, руководитель Службы внешней разведки РФ.

«НАТО повышает ставки в противостоянии на Украине, мечтая о стратегическом поражении России, но этим надеждам альянса не сбыться, заявил РИА Новости Нарышкин», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Москва с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в среду, представитель Белого дома Джон Кирби отметил, что американская администрация в предстоящую годовщину начала СВО планирует подтвердить, что западные страны продолжат оказывать необходимую помощь Киеву.