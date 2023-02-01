Кирби: администрация США намерена подтвердить, что Запад продолжит оказывать Киеву необходимую помощь, в предстоящую годовщину СВО

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1 февраля 2023, 07:37

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, Julia Nikhinson / globallookpress.com

Американская администрация планирует подтвердить то, что западные государства продолжат оказывать киевской стороне необходимую помощь, в предстоящую годовщину специальной военной операции (СВО) Москвы. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Джон Кирби, представитель Белого дома.

«Администрация Соединенных Штатов намерена подтвердить, что Запад продолжит предоставлять Украине необходимую помощь, в предстоящую годовщину начала специальной военной операции РФ на Украине, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Российская СВО продолжается с 24 февраля 2022-го. Как сообщалось ранее в среду, глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин высказал мнение, согласно которому Запад расширяет номенклатуру вооружений, передающихся Киеву, из-за решимости вести борьбу с Москвой до последнего украинца.