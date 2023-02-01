Нарышкин: Запад расширяет номенклатуру поставляемых Киеву вооружений из-за решимости бороться с Россией до последнего украинца

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1 февраля 2023, 07:22 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Запад расширяет номенклатуру вооружений, которые передаются киевской стороне, из-за решимости бороться с Российской Федерацией до последнего украинца. Соответствующую точку зрения, как передает РИА Новости, озвучил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Глава СВР, процитированный в Telegram-канале отечественного информационного агентства, прокомментировал расширение иностранной военной помощи Киеву. По мнению Нарыщкина, западные государства идут на это из-за решимости бороться с Россией до последнего украинца.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Ранее на текущей неделе вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов сделал заявление о том, что Россия будет защищать полуостров и не даст его в обиду.