Генсек НАТО и глава МИД Японии обсудили конфликт на Украине и антироссийские санкции

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1 февраля 2023, 10:11

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, Kay Nietfeld/globallookpress.com

По сообщению японского внешнеполитического ведомства, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провёл диалог с главой МИД Японии Ёсимасой Хаяси. В ходе диалога они обсудили сотрудничество, военную поддержку Украины и санкции против России.

В министерстве отметили, что стороны сошлись во мнении, как важно сохранять их единство, оказывать поддержку Украине и вводить антироссийские санкции. Стороны обсудили ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе и договорились о тесном сотрудничестве между Японией и НАТО.

Ранее сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил Южной Корее начать оказывать Украине военную помощь.