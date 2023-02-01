Генсек НАТО и глава МИД Японии обсудили конфликт на Украине и антироссийские санкции

По сообщению японского внешнеполитического ведомства, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провёл диалог с главой МИД Японии Ёсимасой Хаяси. В ходе диалога они обсудили сотрудничество, военную поддержку Украины и санкции против России.
В министерстве отметили, что стороны сошлись во мнении, как важно сохранять их единство, оказывать поддержку Украине и вводить антироссийские санкции. Стороны обсудили ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе и договорились о тесном сотрудничестве между Японией и НАТО.
Ранее сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил Южной Корее начать оказывать Украине военную помощь.