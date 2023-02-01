Pais: Испания планирует поставить Украине танки Leopard 2A4

Испания планирует поставить Украине танки Leopard 2A4. Об этом сообщает испанская газета Pais со ссылкой на источники в правительстве страны.
Издание приводит слова источника о количестве поставок: «От четырех до шести танков».
В материале отмечается, что точная цифра будет зависеть от технического состояния танков, которые «хранились в течение десятилетия».
Германия передаст танки Leopard 2 на Украину и одобрила их реэкспорт из других стран. На первом этапе будут поставлены 14 немецких Leopard 2 A6.
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