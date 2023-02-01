Полковник ЛНР Киселёв: российские войска близки к тому, чтобы обойти Артёмовск с трёх сторон

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1 февраля 2023, 09:38

Фото: MOD Russia/globallookpress.com

Полковник ЛНР Виталий Киселев сообщил, что российские силы близки к тому, чтобы обойти Артёмовск (украинское название - Бахмут) с трёх сторон. По словам полковника в Артёмовске сейчас активно выбиваются ВСУ с их позиций, за город ведутся бои.

В эфире телеканала «Соловьёв Live» Киселев сказал, что Артёмовск почти что «обнят» с трёх сторон.

За город идут ожесточенные бои, российские войска планомерно работают над блокировкой путей снабжения ВСУ. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, сражения ведутся уже на окраинах города.

Ранее советник главы ДНР Гагин сообщил, что скоро Артемовск повторит судьбу Соледара.