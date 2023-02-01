Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Политика 13+

Полковник ЛНР Киселёв: российские войска близки к тому, чтобы обойти Артёмовск с трёх сторон

, 09:38

Полковник ЛНР Киселёв: российские войска близки к тому, чтобы обойти Артёмовск с трёх сторон
Фото: MOD Russia/globallookpress.com

Полковник ЛНР Виталий Киселев сообщил, что российские силы близки к тому, чтобы обойти Артёмовск (украинское название - Бахмут) с трёх сторон. По словам полковника в Артёмовске сейчас активно выбиваются ВСУ с их позиций, за город ведутся бои.

В эфире телеканала «Соловьёв Live» Киселев сказал, что Артёмовск почти что «обнят» с трёх сторон.

За город идут ожесточенные бои, российские войска планомерно работают над блокировкой путей снабжения ВСУ. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, сражения ведутся уже на окраинах города.

Ранее советник главы ДНР Гагин сообщил, что скоро Артемовск повторит судьбу Соледара.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram