Советник главы ДНР Гагин: «Скоро Артемовск повторит судьбу Соледара»

Аргументы Недели → Политика 13+

16 января 2023, 12:43 Антон Николаев,

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Ян Гагин предположил, что Артемовск в ближайшее время будет взят российскими войсками. Об этом он сказал в эфире программы «60 минут», передает издание «Аргументы недели».

«На окраинах Артемовска уже идут бои. Он находится почти в оперативном окружении. Я думаю, что это будет копией судьбы Соледара. В любом случае, я думаю, что в ближайшие дни, мы Артемовск возьмем, мне так кажется. Дальше нужно будет развивать только успех этого наступления, не давая противнику опомниться».

Между тем, Гагин рассказал об обстановке в Донецке. Ранее, как сообщали, «РИА Новости» со ссылкой на ТГ-канал мэра города Алексея Кулемзина, в Донецк с украинской стороны попали снаряды в жилой дом и здание магазина. Гагин сообщил, что пока не располагает информацией о погибших и раненных, так как на месте ударов работают спасательные бригады:

«У меня за спиной то, что осталось от здания, где находились офисный центр, аптека, продуктовый магазин. От здания не осталось практически ничего. Сейчас очень сложно что-то говорить о пострадавших, погибших и раненных, так как в этом здании до сих пор ведутся спасательные работы. Пока преждевременно говорить о количестве погибших и раненых. Когда мы оказались здесь, то мужчина, ехавший на машине мимо этого здания, пострадал во время нанесения удара. Ему оказывали медицинскую помощь».

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».