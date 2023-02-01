Крымский депутат Шеремет: экспансию США могут остановить только здравомыслящая политика и сплочение стран вокруг РФ

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1 февраля 2023, 08:42 Источник: РИА Новости

Флаг Российской Федерации, Maksim Konstantinov/Global Look Press

Здравомыслящие страны должны сплотиться вокруг России, чтобы противостоять экспансии США. К этому призвал крымский депутат Михаил Шеремет.

«Только справедливая политика и сплочение всех здравомыслящих стран вокруг России позволит остановить экспансию США и поставить точку в их диктате и желании вершить судьбы целых стран и народов», - заявил Шеремет РИА Новости.

Он назвал американского президента «воинствующим» и выразил мнение о том, что его нужно «образумить». По словам депутата, для американских властей терроризм стал нормой. Как пример Шеремет привел недавний случай с атаками по Ирану. Как заявил член Госдумы, США должны ответить за каждый случай террористической агрессии в отношении тех или иных государств.

Ранее сообщалось об атаке дронов в иранском Исфахане.