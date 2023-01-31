Депутат Морозов выразил мнение, что России следует толковать ДСНВ так, как ей это выгодно

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31 января 2023, 22:23 Источник: РИА "Новости"

депутат Госдумы РФ Олег Морозов, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Депутат Госдумы Олег Морозов во вторник, 31 января, заявил, что Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) следует толковать так, как это выгодно Российской Федерации.

Ранее сегодня издание Wall Street Journal сообщило, что Госдепартамент США направил в конгресс уведомление о том, что считает "блокирование" Россией американских инспекций нарушением договора СНВ-3.

Олег Морозов отметил, что в случае с ДСНВ следут исходить из того, что по качеству данного вида оружия Россия находится на полшага впереди. Именно поэтому действовать следует "по-американски" – толковать вышеуказанный договор так, как это выгодно Москве. По словам депутата, если РФ выгодно блокировать инспекции, то необходимо это делать, поскольку первичной является безопасность.