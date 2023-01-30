Замглавы МИД РФ Рябков: Москва не исключает отсутствие после 2026 года ДСНВ с США

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30 января 2023, 09:22 Источник: РИА Новости

Сергей Рябков, MFA Russia/via Globallookpress.com

Москва готова к возможному сценарию отсутствия после 2026 года соглашения с США по контролю над вооружениями, однако считает оптимальным двигаться по другому пути в этом вопросе. Об этом РИА Новости рассказал замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

«К сожалению, все последние годы мы наблюдали со стороны Вашингтона довольно продуманный … демонтаж важнейших … элементов всей конструкции контроля над вооружениями», - приводит агентство слова Рябкова.

Он отметил, что «жертвой» такой политики может стать ДСНВ (Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений) и что Россия готова к такому сценарию.

Замглавы МИД подчеркнул, что это не выбор Москвы. По его словам, РФ хотела бы двигаться в направлении обсуждения стратегической стабильности.

Ранее Рябков заявил о том, что у России и США отличаются пути нормализации работы посольств.