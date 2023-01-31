Глава Росавиации Нерадько заявил, что санкции ЕС не смогли достичь своей цели и уничтожить авиацию РФ

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31 января 2023, 21:38 Источник: РБК

Глава Росавиации Александр Нерадько, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава Росавиации Александр Нерадько заявил в рамках разговора с журналистами во вторник, 31 января, что европейские санкции не смогли достичь своей цели и уничтожить российскую авиацию.

Александр Нерадько подчеркнул, что беспрецедентные санкции Запада, включающие в себя запрет на поставки в Россию самолетов и комплектующих к ним, а также закрытие европейского рынка для российских перевозчиков, направлены на уничтожение авиации в РФ.

Глава ведомства отметил, что все, кто отвечают за состояние авиационной отрасли в Российской Федерации, приняли правильные и своевременные решения, вследствие чего рестрикции Европы не смогли достичь своей цели.