Глава Росавиации Нерадько заявил, что санкции ЕС не смогли достичь своей цели и уничтожить авиацию РФ

Глава Росавиации Александр Нерадько заявил в рамках разговора с журналистами во вторник, 31 января, что европейские санкции не смогли достичь своей цели и уничтожить российскую авиацию.
Александр Нерадько подчеркнул, что беспрецедентные санкции Запада, включающие в себя запрет на поставки в Россию самолетов и комплектующих к ним, а также закрытие европейского рынка для российских перевозчиков, направлены на уничтожение авиации в РФ.
Глава ведомства отметил, что все, кто отвечают за состояние авиационной отрасли в Российской Федерации, приняли правильные и своевременные решения, вследствие чего рестрикции Европы не смогли достичь своей цели.