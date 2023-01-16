В Росавиации сообщили, что в 2022 году на учет были поставлены 37,3 тысячи беспилотников

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16 января 2023, 15:49 Источник: Росавиация

беспилотник, https://unsplash.com/photos/PqqkWmCKobE

В Росавиации днем в понедельник, 16 января, сообщили, что в 2022 году ведомство поставило на учет 37 тысяч беспилотников максимальной взлетной массой от 0,15 килограмма до 30 килограммов.

Согласно последней информации, в течение прошлого года Федеральное агентство воздушного транспорта получило 54,4 тысячи заявлений о постановке на учет беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой до 30 килограммов, которые были произведены в России или ввезены в страну.

С января по декабрь 2022 года ведомство поставило 37,3 тысячи беспилотников на учет, причем 77% из них принадлежат физлицам.