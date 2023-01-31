Губернатор Брянской области Богомаз сообщил о минометном обстреле села Ломаковка со стороны ВСУ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз вечером во вторник, 31 января, заявил, что Вооруженные силы Украины ранее сегодня обстреляли село Ломаковка, расположенное в Стародубском районе региона.
Александр Богомаз подчеркнул, что украинские войска произвели минометный обстрел села Ломаковка. В результате атаки были повреждены домовладения, здание магазина, а также памятник погибшим землякам в годы Великой Отечественной войны. Никто не пострадал.
Известно, что в населенном пункте в настоящий момент частично нарушено электроснабжение.