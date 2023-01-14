Системы ПВО сбили в Брянской области ракету «Точка У»

Губернатор Брянской области Александр Богомаз днем в субботу, 14 января, сообщил, что российские системы противовоздушной обороны ранее сегодня сбили ракету "Точка У" в Клинцовском районе региона.
Александр Богомаз уточнил, что системы ПВО Вооруженных сил Российской Федерации отразили ракетную атаку украинских националистов, сбив в небе над Брянской областью ракету "Точка-У".
По словам губернатора региона, в результате случившегося никто не пострадал. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.