Системы ПВО сбили в Брянской области ракету «Точка У»

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14 января 2023, 14:54 Источник: Telegram

Панцирь-С1, сайт МО РФ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз днем в субботу, 14 января, сообщил, что российские системы противовоздушной обороны ранее сегодня сбили ракету "Точка У" в Клинцовском районе региона.

Александр Богомаз уточнил, что системы ПВО Вооруженных сил Российской Федерации отразили ракетную атаку украинских националистов, сбив в небе над Брянской областью ракету "Точка-У".

По словам губернатора региона, в результате случившегося никто не пострадал. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.