Советник главы ДНР Гагин: «Мы проявляем милосердие к украинским бойцам»

Аргументы Недели → Политика 13+

31 января 2023, 12:41 Антон Николаев,

globallookpress.com

Ян Гагин утверждает, что российская сторона проявляет милосердие по отношению к бойцам ВСУ, которые сдаются в плен. Он заверил, что со стороны украинской армии такого ждать не приходится. Об этом он сказал в эфире программы «60 минут», передает издание «Аргументы недели».

«Во время мобилизации на Украине людей хватают на улицах, в магазинах, в бомбоубежищах. Причем хватают мужчин любого возраста, и иногда не совсем здоровых. Все эти люди оказываются на фронте. Их толкают именно вперед перед обученными частями, т.е., противник старается беречь обученный персонал, который обучался, в том числе в Великобритании и Европе. Они делают пушечным мясом простых граждан, которые с оружием в руках оказываются на передовой. Очень часто за ними стоят заградотряды, либо им просто обещают, что при отступлении их расстреляют. Люди оказываются в безвыходном положении. Наши военнослужащие проявляют милосердие к украинским бойцам при попытках сдаться. Каждый раз повторяюсь, что мы по-человечески относимся ко всем, кто складывает оружие. К сожалению, человеческого отношения к нашим пленным на той стороне нет. Те, кто побывал в плену, подчеркивают, что есть пытки, издевательства и очень редко оказывается профессиональная медицинская помощь».

Гагин также сравнил условия содержания российских военнопленных с условиями, которые были в фашистской Германии.