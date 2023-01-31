Сенатор Карасин: международной безопасности угрожают метания и непредсказуемость киевского режима

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31 января 2023, 08:07 Источник: РИА Новости

Григорий Карасин, Ministry of Foreign Affairs of R

Заявления западных политиков о неприменении поставляемого Киеву оружия по территории РФ наивны. Об этом заявил Григорий Карасин, глава международного комитета Совфеда.

30 января французский президент Эммануэль Макрон призвал Украину не применять западное оружие на территории России, а экс-посол США в Москве Майкл Макфол предположил, что Зеленский может написать соглашение о неприменении направляемого Западом оружия по территории России в обмен на поставки.

«Заявления Макрона, Макфола и других о том, что из поставляемого Западом Украине оружия не должны наноситься удары по территории России, наивны и мало кого обманут», - пишет Карасин у себя в Telegram.

Сенатор подчеркнул, что непредсказуемость составляет угрозу киевского режима для международной безопасности.

Критерий поставки оружия на Украину Макрон озвучил на совместной с премьером Нидерландов пресс-конференции в Гааге.