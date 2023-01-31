Экс-сотрудник Белого дома Робертс: по вине США до ядерной войны осталась одна наносекунда

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31 января 2023, 07:39 Источник: IPE

Капитолий, Sean Kilpatrick/STRSKP

Политика США в отношении России приближает мир к ядерной войне, это происходит на протяжении двух десятилетий. Об этом в своей статье пишет Пол Крейг Робертс, бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана.

«Все началось с того, что Билл Клинтон нарушил обещание правительства США не приближать НАТО к границе с Россией», - пишет Робертс, отметив, что американские власти на протяжении более двадцати лет приближают мир к ядерной войне. Обозреватель считает, что до нее осталась одна наносекунда. По его мнению, теперь все может произойти из-за ложной тревоги о ракетах.

Робертс отметил, что вместо того, чтобы создать пакт о взаимной безопасности, администрация американского президента добилась расширения конфликта на Украине и увеличила НАТО при помощи Швеции и Финляндии, еще больше сосредоточив альянс вокруг РФ.

Обозреватель призвал к аресту военных планировщиков США, которые, по его мнению, ответственны за настоящую ситуацию.

Ранее о том, что США втягивают Россию в ядерную войну, написал обозреватель The American Conservative.