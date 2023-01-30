TAC: политики США втягивают страну в ядерную войну с Россией

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30 января 2023, 09:57 Источник: РИА Новости

Ядерный гриб, McPHOTO/M. Gann via imago-im

Американское правительство ведет страну к Третьей мировой войне. Об этом пишет обозреватель журнала The American Conservative Род Дреер.

По мнению автора материала, западные СМИ показывают ситуацию с конфликтом на Украине только с одной стороны. Дреер задается вопросом о том, готовы ли американцы к тому, чтобы армия США начала сражение с российскими военными.

Как пишет обозреватель, страны НАТО уже частично втянуты в войну с РФ, поскольку продолжают вооружать Украину. «Это люди, которые пытаются убедить американский народ в том, что в их же интересах рискнуть ядерной войной с Россией из-за страны, находящейся за тысячи миль от США», - выражает свое мнение Дреер.

Ранее о нарастающей угрозе ядерной войны заявил президент РФ Владимир Путин.