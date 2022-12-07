Путин заявил, что угроза ядерной войны нарастает

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7 декабря 2022, 18:12 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин в среду, 7 декабря, на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что в настоящий момент угроза ядерной войны нарастает.

Член СПЧ, директор фонда "Центр гражданского анализа и независимых исследований "Грани" Светлана Маковецкая попросила прощение за вопрос не по теме и спросила главу государства об угрозе мировой ядерной войны.

"Такая угроза нарастает, чего греха таить", – ответил Владимир Путин.

Напомним, 2 ноября, текущего года Министерство иностранных дел России опубликовало заявление о предотвращении ядерной войны, в котором говорится, что Москва выступает за обеспечение глобальной стратегической стабильности.