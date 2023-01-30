Источник сообщил РИА Новости, что послание Путина Федеральному собранию может состояться 20-21 февраля

Источник в Государственной думе сообщил вечером в понедельник, 30 января, что послание президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному собранию может состояться 20-21 февраля.
По словам источника, "говорят", что послание главы государства может быть озвучено 20-21 февраля. Отмечается также, что на 24 февраля данное мероприятие не планируется.
Напомним, ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что точных дат послания Владимира Путина Федеральному собранию и прямой линии с гражданами страны пока нет.