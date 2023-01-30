Источник сообщил РИА Новости, что послание Путина Федеральному собранию может состояться 20-21 февраля

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30 января 2023, 21:20

президент России Владимир Путин, фото с сайта Кремля

Источник в Государственной думе сообщил вечером в понедельник, 30 января, что послание президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному собранию может состояться 20-21 февраля.

По словам источника, "говорят", что послание главы государства может быть озвучено 20-21 февраля. Отмечается также, что на 24 февраля данное мероприятие не планируется.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что точных дат послания Владимира Путина Федеральному собранию и прямой линии с гражданами страны пока нет.