В посольстве РФ в Лондоне заявили, что высказывание Джонсона о разговоре с Путиным ведут к большей эскалации

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30 января 2023, 20:35 Источник: РИА "Новости"

Борис Джонсон, MFA Russia Press Service/globallookpress.com

В посольстве РФ в Лондоне заявили, что слова бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона о разговоре с российским лидером Владимиром Путиным ведут к росту напряженности на европейском континенте.

Борис Джонсон ранее раскрыл детали своего разговора с Владимиром Путиным, который состоялся незадолго до начала СВО на Украине. Бывший премьер Великобритании подчеркнул, что предупреждал российского лидера о введении санкций в случае начала боевых действий, а также подчеркнул, что ФРГ и Франция не допустят вступления Украины в Североатлантический альянс в ближайшем будущем. Кроме того, Джонсон заявил, что Путин в ходе беседы якобы пригрозил ему ракетным ударом. Более того, ранее сегодня глава британского парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд заявил, что Лондон вовлечен в текущий конфликт и должен столкнуться с Москвой "лицом к лицу".

В посольстве России в Великобритании сегодня вечером заметили, что подобные высказывания ведут исключительно к дальнейшей эскалации и углублению конфронтации.