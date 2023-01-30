Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Политика 13+

Депутат бундестага Штегнер поддержал отказ Шольца передать Украине истребители

, 18:35 Источник: РИА "Новости"

Депутат бундестага Штегнер поддержал отказ Шольца передать Украине истребители
канцлер ФРГ Олаф Шольц, Michael Kappeler / globallookpress.com

Депутат от Социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер выразил поддержку отказу канцлера ФРГ Олафа Шольца на требование предоставить Украине истребители и другие наступательные вооружения.

Ральф Штегнер в интервью изданию Welt заявил, что Олаф Шольц был абсолютно прав, когда через некоторое время после принятия непростого решения по боевым танкам он дал четкий отказ на моментально вспыхнувшие дебаты о новых поставках наступательных систем вооружений со стороны ФРГ.

Депутат подчеркнул, что при оказании экономической, гуманитарной и военной поддержки Киеву со стороны Берлина речь всегда идет исключительно об избежании дальнейшей эскалации конфликта.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Общество