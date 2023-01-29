Читатели портала BR24 поддержали намерение Шольца продолжить телефонные переговоры с Путиным

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29 января 2023, 16:47 Источник: РИА Новости

Фото: Kay Nietfeld/dpa

Немцы прокомментировали намерение канцлера Германии Олафа Шольца продолжить телефонные переговоры с главой РФ Владимиром Путиным.

Накануне Шольц заявил, что планирует и дальше вести диалог с Путиным. Свою позицию он объясняет важностью разговоров. При этом немецкий политик отметил, что несмотря на разные точки зрения, тон переговоров не является невежливым.

Читатели сетевого издания BR24 одобрили решение Шольца.

Часть пользователей поддержала идею одного из пользователей, что конфликт Украины и РФ, это «не наш конфликт», в который Германии не нужно было вмешиваться.

Комментатор под ником angharad назвал Шольца квалифицированным политиком, понимающим важность переговоров.

«Даже если Москва все еще непреклонна. Мы не ведем войну против России!» — подытожила мнение пользователей jetztredi.