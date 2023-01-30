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Tribune: Франция потеряла €409 млн из-за отказа передать России в 2015 вертолетоносцы «Мистраль»

, 17:12 Источник: РИА Новости

Франция потеряла 409 миллионов евро из-за отказа передать России в 2015 году два десантных вертолётоносца. Об этом сообщает издание Tribune со ссылкой на отчет счетной палаты Франции.

Издание приводит данные из отчета о том, что с учетом результатов переговоров сторон, «компенсационных выплат Naval Group, модификации сооружений и их передачу Египту, эта операция обошлась Франции в 409 миллионов евро».

Таким образом, итоговые расходы Франции оказались в два раза больше предполагаемых ранее.

Российско-французский контракт по строительству кораблей-вертолетоносцев «Мистраль» был расторгнут в мае 2015 года по инициативе Франции, а в октябре 2015 года контракт на их приобретение у Франции подписал Египет.

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