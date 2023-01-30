Генерал Кириллов заявил, что в Лисичанске нашли массовое захоронение остатков биоматериалов

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30 января 2023, 16:35 Источник: РИА "Новости"

лаборатория, unsplash.com/photos/_N7I1JyPYJw

Генерал-лейтенант, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что в начале 2023 года в Лисичанске нашли масштабное захоронение остатков биоматериалов.

Игорь Кириллов уточнил, что захоронение, которое принадлежало компании "Фармбиотест", нашли жители Лисичанска.

Подчеркивается, что клинические образцы и амбулаторные карты пациентов были не кремированы и ликвидированы в соответствии с правилами, а закопаны, что свидетельствует о том, что улики пытались уничтожить в крайней спешке.