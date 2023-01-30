Начальник войск РХБЗ Кириллов заявил, что военных биологов вывозят с Украины на Запад для сокрытия их деятельности

Аргументы Недели → Политика 13+

30 января 2023, 16:09 Источник: РИА "Новости"

лаборатория, unsplash.com/photos/wDxFn_dBEC0

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что украинских специалистов по военной биологии трудоустраивают на Западе для сокрытия их деятельности.

Игорь Кириллов отметил, что в прошлом году США, Канада и страны-члены Европейского союза инициировали программы по трудоустройству и передислокации украинских специалистов, которые участвовали в военно-биологической деятельности, в западные государства.

Уточняется, что в первую очередь это связано с тем, что правоохранительные органы РФ могут получить от украинских специалистов дополнительные подтверждения незаконной деятельности, нарушавшей международные обязательства.