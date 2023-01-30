Эрдоган: Франция теряет престиж в международном сообществе

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30 января 2023, 08:35 Источник: РИА Новости

Реджеп Тайип Эрдоган, IMAGO/Turkish presidency apaima

Франция теряет престиж из-за Эммануэля Макрона, который не обладает квалификацией главы государства. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

«На самом деле человек, который стоит во главе Франции, не обладает квалификацией, чтобы быть главой этого государства», - приводит слова турецкого лидера газета Star. Как утверждает Эрдоган, Париж теряет свою репутацию среди стран Африки. По мнению турецкого президента, Франция эксплуатирует эти государства.

Эрдоган подчеркнул, что Макрон не честен. «А мы хотим, чтобы международная политика строилась на честности», - говорит президент Турции. Он отметил, что Франция теряет свой престиж на международной арене.

Ранее Эрдоган заявил о том, что с Владимиром Путиным его отношения основаны на честности.