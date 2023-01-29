Эрдоган заявил, что его отношения с Путиным основаны на честности

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29 января 2023, 22:12 Источник: ТАСС

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Фото с сайта Кремля.

Уважительными и доверительными назвал отношения Москвы и Анкары президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. А свои отношения с российским коллегой Владимиром Путиным он охарактеризовал как основанные на честности.

Эти оценки прозвучали во время воскресной встречи турецкого лидера с молодежью в городе Биледжик, трансляцию которой вел телеканал TRT.

«В отношениях с Россией у нас есть уважение, доверие. А мои отношения с господином Путиным основаны на честности. И все наши просьбы касательно Татарстана, Дагестана и всех этих регионов находят ответ», - приводит слова Эрдогана ТАСС.

Ранее турецкий лидер заявлял, что не видит правовых преград для того чтобы выдвинуть свою кандидатуру на новый президентских срок. Выборы в Турции пройдут 14 мая.