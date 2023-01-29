Эрдоган заявил, что его отношения с Путиным основаны на честности

Уважительными и доверительными назвал отношения Москвы и Анкары президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. А свои отношения с российским коллегой Владимиром Путиным он охарактеризовал как основанные на честности.
Эти оценки прозвучали во время воскресной встречи турецкого лидера с молодежью в городе Биледжик, трансляцию которой вел телеканал TRT.
«В отношениях с Россией у нас есть уважение, доверие. А мои отношения с господином Путиным основаны на честности. И все наши просьбы касательно Татарстана, Дагестана и всех этих регионов находят ответ», - приводит слова Эрдогана ТАСС.
Ранее турецкий лидер заявлял, что не видит правовых преград для того чтобы выдвинуть свою кандидатуру на новый президентских срок. Выборы в Турции пройдут 14 мая.