Эрдоган: США не сдержали слово и не отправили Турции ни истребители, ни выплаченные за них деньги

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30 января 2023, 08:05 Источник: Anadolu

Реджеп Тайип Эрдоган, Turkish Presidency/Keystone Press Agency

США не передали Турции ни истребители, ни деньги, которые за них выплатила Анкара. Об этом заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган, слова которого приводит агентство Anadolu.

«Нам обещали самолеты F-35, но не сдержали слово. Хотя мы заплатили около 1 миллиарда 400 миллионов долларов. Самолетов нет, и деньги не возвращены», - говорит Эрдоган. Он подчеркнул, что Турция всегда остается верна своему слову и ожидает того же от стран-партнеров.

США не стали поставлять Турции истребители F-35 в ответ на приобретение Анкарой российских систем ПВО С-400.

Ранее сообщалось о том, что США собираются предупредить Турцию о последствиях с российским бизнесом, находящимся под санкциями.