Замминистра финансов США отправится в Турцию и ОАЭ, чтобы предупредить о последствиях работы с российским подсанкционным бизнесом

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28 января 2023, 20:46 Источник: РИА Новости

Замминистра финансов США Брайан Нельсон. Фото: Rod Lamkey/globallook.com

Страны и отдельные компании, ведущие бизнес с российскими подсанкционными предприятиями, рискуют потерять доступ к американскому рынку. Об этом замминистра финансов США Брайан Нельсон намерен проинформировать представителей власти и бизнеса Турции и ОАЭ в ходе своего визита на следующей неделе, сообщает Рейтер.

Как пишет агентство, ссылаясь на источники в американском Минфине, цель визита Нельсона - «предупредить страны и компании о том, что они могут потерять доступ к американскому рынку, если будут вести бизнес с бизнесом и организациями, находящимися под ограничениями США».

Кроме того, в ходе своей поездки, замминистра планирует обсудить «дестабилизирующую деятельность» Ирана на Ближнем Востоке.

Ранее американский Минфин объявил «Группу Вагнера» транснациональной криминальной организацией.