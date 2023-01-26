Минфин США объявил «Группу Вагнера» транснациональной криминальной организацией

Аргументы Недели → В мире 13+

26 января 2023, 19:34 Источник: РИА Новости

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

«Группа Вагнера» объявлена транснациональной криминальной организацией в Соединённых Штатах, об этом сообщается на сайте министерства финансов страны.

Минфин США ввел очередные санкции против группы, «за то, что она является иностранной структурой, представляющей собой значительную транснациональную криминальную организацию».

«Группа Вагнера» — это российская негосударственная вооруженное формирование или частная военная компания, созданная Евгением Пригожиным.

Среди последних достижений вооруженного формирования — это освобождение Соледара, за который несколько недель велись ожесточенные бои с военнослужащими ВСУ. 11 января Пригожин обьявил о полной зачистке территории, в городе также эвакуированы все жители. Аналитики отмечали, что прорыв российских подразделений — это «ключ» к освобождению Донецкой Народной Республики (ДНР) от вражеских форсирований.