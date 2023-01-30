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Глава Минтранса РФ Савельев: в стране достаточно запчастей для самолетов

, 04:35 Источник: Агентство Бизнес Новостей

Глава Минтранса РФ Савельев: в стране достаточно запчастей для самолетов
Maksim Konstantinov / globallookpress.com

В России хватает запчастей для всех видов используемых самолетов. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил глава Министерства транспорта Российской Федерации Виталий Савельев.

Согласно словам министра, которые приводит Агентство Бизнес Новостей, все российские предприятия, занимающиеся обслуживанием авиалайнеров, работают в штатном режиме без перебоев. Он в том числе добавил, что в России есть все необходимые комплектующие для обеспечения функционирования полетов.

Савельев также отметил, что ни одна авиакомпания не поднимет в воздух самолет, если не будет уверена в его надежности и безопасности рейса.

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