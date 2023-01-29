Володин прибыл с официальным визитом в Ашхабад

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29 января 2023, 21:33 Источник: РИА Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, фото с сайта Кремля.

Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин в воскресенье прилетел с рабочим визитом в Туркменистан, сообщает «РИА Новости».

По информации агентства, визит делегации Госдумы, возглавляемой Володиным, пройдет 29-30 января. Сразу по прибытии председатель ГД провел встречи с представителями туркменского парламента.

Как сообщила пресс-служба Госдумы, в ходе визита планируется обсуждение новых форматов межпарламентского сотрудничества России и Туркменистана.

Ранее на этой неделе Вячеслав Володин посетил с официальным визитом Иран.