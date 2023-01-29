Экс-премьер Италии Романо Проди считает, что у стран ЕС разное отношение к конфликту на Украине

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29 января 2023, 14:40

Здание Европарламента в Брюсселе, Heinz-Dieter Falkenstein / globallookpress.com

Хотя страны Евросоюза и поддерживают Украину, мнения насчёт конфликта и выхода из него разнятся, считает бывший премьер-министр Италии Романо Проди.

По мнению Проди, опубликованного в газете Il Messaggero, у стран, поддерживающих Украину, стоят разные задачи и цели. Например, Германия и Франция преимущественно нацелены на сохранение целостности Украины и ограничение наступательных возможностей России. Другие государства – Польша, страны Балтии, а также США – по всей видимости хотят привести Украину к полной победе над Россией, несмотря на все риски и жертвы. Огромная, хоть и негласная разрозненность западных стран в украинском вопросе проявилась в дискуссии на Западе после решений о поставке танков, отмечает экс-премьер Италии.

«И все равно остается тезис, что только путем дипломатии и диалога можно добиться будущего сосуществования, безусловно, непростого решения, но вполне достижимого без преумножения новых трагедий в этом конфликте», – говорится в публикации политика.

Ранее сообщалось о том, что экс-депутат ЕП Филиппо назвал Зеленского «безумцем» после его просьбы к Западу дать Украине истребители и дальнобойные ракеты.