Трамп: президент США Байден подвел человечество к грани Третьей мировой войны

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29 января 2023, 07:14

Бывший президент США Дональд Трамп, IMAGO/Kyle Mazza / globallookpress.com

Нынешний глава Соединенных Штатов Джо Байден подвел человечество к грани Третьей мировой войны. Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, выразил, выступая на митинге в Южной Каролине, Дональд Трамп.

«Бывший президент США Дональд Трамп считает, что действующий американский лидер Джо Байден подвел человечество к грани Третьей мировой войны», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале российского информационного агентства.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, Трамп заявил, что в случае своего возвращения в Белый дом собирается создать систему противоракетной обороны над Штатами по типу израильского «Железного купола».