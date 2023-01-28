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Трамп заявил, что в случае возвращения на пост президента намерен создать систему ПРО над США по типу «Железного купола» в Израиле

, 08:52

Трамп заявил, что в случае возвращения на пост президента намерен создать систему ПРО над США по типу «Железного купола» в Израиле
Бывший президент США Дональд Трамп, IMAGO/Kyle Mazza / globallookpress.com

Бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп сделал заявление о том, что в случае своего возвращения на должность президента США собирается создать систему ПРО над страной по типу израильского «Железного купола». Об этом информирует ТАСС.

«Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае возвращения на пост главы государства намерен создать систему противоракетной обороны над Соединенными Штатами по типу "Железного купола" в Израиле», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале российского агентства.

Ранее в субботу сообщалось, что законодатели из американской Палаты представителей послали президенту Джо Байдену и руководителю Минобороны Ллойду Остину письмо, в котором потребовали объяснений по поводу решения поставить украинской стороне бронемашины Abrams.

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