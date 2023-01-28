Сенатор Климов отметил, что через девяносто лет после прихода Гитлера к власти именно в Германии говорят о «войне с Россией»

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28 января 2023, 11:42 Источник: Telegram

сенатор Андрей Климов, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов обратил внимание на то, что в 90-ю годовщину прихода Адольфа Гитлера к власти именно в Германии заявляют, что НАТО "ведет войну против РФ".

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок в рамках заседания ПАСЕ заявила, что европейские страны в настоящий момент "ведут войну против России".

Андрей Климов подчеркнул, что как бы в Берлине не интерпретировали слова главы внешнеполитического ведомства ФРГ, но через девяносто лет после прихода к власти Адольфа Гитлера именно Анналена Бербок произнесла фразу о том, что "натовцы" воюют против РФ.