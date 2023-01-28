Представитель МИД ФРГ Вагнер назвал слова Бербок о «войне против России» попыткой подчеркнуть единство Евросоюза и НАТО

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28 января 2023, 09:04 Источник: РИА "Новости"

глава МИД Германии Анналена Бербок, MFA Russia/ globallookpress.com

Представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер заявил, что слова главы ведомства Анналены Бербок о "войне против России" были попыткой подчеркнуть, что ЕС, НАТО и страны G7 едины против "российской агрессии".

Анналена Бербок в рамках заседания ПАСЕ, которое состоялось 24 января, отметила, что страны-члены Европы "ведут войну против России", а также призвала европейские государства совместными усилиями делать больше для Киева.

Кристиан Вагнер отметил, что дебаты, в которых принимала участие руководитель внешнеполитичекого ведомства ФРГ, были направлены на то, чтобы подчеркнуть "единство" Европейского союза, Североатлантического альянса и членов "Большой семерки" перед лицом "российской агрессии".