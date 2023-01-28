Юлию Тимошенко требуют выгнать из партии за отдых в элитном отеле Дубая

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28 января 2023, 11:15

В Сети появилось видео, как бывший премьер Украины Юлия Тимошенко релаксирует на пляже в ОАЭ. Ролик вызвал бурную реакцию пользователей. Вот они, украинские патриоты, вместо того чтобы болеть за родину, они нежатся у моря.

Подключились и политики, которым жутко не понравилось, что экс-глава правительства вместо того чтобы заниматься своими обязанностями, роскошно отдыхает в Дубае. Поднялся серьёзный скандал на самом высшем уровне. С требованием немедленно исключить бывшего премьера из партии обратилась зампред комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки – Марьяна Безуглая. Так что, опасность исключения для Тимошенко вполне реальна. На данный момент Тимошенко является основателем и бессменным лидером партии «Батькивщина» и главой фракции в парламенте. Как только Юлия заметила пристальное внимание к своей персоне, сразу вернулась в Киев.