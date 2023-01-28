Белый дом: президент США Байден не станет исключать выбора военных методов в отношении Ирана

Аргументы Недели → Политика 13+

28 января 2023, 10:01

Президент США Джо Байден, Oliver Contreras - Pool via CNP / globallookpress.com

Глава Соединенных Штатов Джо Байден не будет исключать выбора военных методов в отношении Ирана. С соответствующим заявлением выступили в администрации американского лидера.

«Президент Байден не станет исключать выбора военных методов в отношении Ирана», — привел высказывание представителя Белого дома телевизионный канал «Аль-Хадас».

В Белом доме также отметили, что «переговоры с Тегераном не являются для Вашингтона приоритетом в настоящее время».

Ранее сегодня сообщалось, что члены Палаты представителей отправили Байдену и американскому министру обороны Ллойду Остину послание, в котором потребовали объяснений по поводу решения передать бронемашины Abrams Украине.