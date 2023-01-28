Депутат ГД Шеремет: вооружая киевский режим, Запад реализовывает на Украине программу Гитлера по геноциду славянского народа

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28 января 2023, 09:04 Источник: РИА Новости

Стрельбы из РЗСО HIMARS, Senior Airman Beaux Hebert / globallookpress.com

Снабжая оружием находящийся у власти в Киеве режим, Запад претворяет в жизнь на Украине программу лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера по геноциду славянского народа. Соответствующую точку зрения, как передает РИА Новости, озвучил Михаил Шеремет, депутат Государственной Думы.

«По сути, мы видим, что западные страны, в лице США, вооружая киевский режим, реализовывают на Украине программу Гитлера по геноциду славянского народа», — процитирован парламентарий в публикации, появившейся на сайте российского информационного агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что члены американской Палаты представителей послали хозяину Белого дома Джо Байдену и главе Пентагона Ллойду Остину письмо, в котором потребовали объяснений по поводу решения поставить бронемашины Abrams киевской стороне.