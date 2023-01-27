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Bloomberg: в Евросоюзе обсуждают инициативу создания спецпрокуратуры для расследования военных преступлений в Украине

, 22:58 Источник: Bloomberg

Bloomberg: в Евросоюзе обсуждают инициативу создания спецпрокуратуры для расследования военных преступлений в Украине
Здание Европарламента в Брюсселе, Heinz-Dieter Falkenstein/globallook.com

Пока инициатива  международного трибунала по Украине находится в стадии обсуждения и горячих споров, в Евросоюзе родилась идея создания специальной прокуратуры для расследования военных преступлений в Украине. Об этом, со ссылкой на осведомленные источники, пишет в пятницу агентство Bloomberg.

Как утверждают собеседники издания, в отличие от идеи трибунала, эта инициатива находит широкую поддержку в Евросоюзе. Предполагается, что в состав нового органа войдут международные и украинские прокуроры.

Ранее в пятницу врио главы ДНР Денис Пушилин высказал мысль, что в ходе расследования в рамках трибунала Запад может выйти на самого себя.  

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