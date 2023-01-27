Пушилин, говоря об идее трибунала по Украине, заявил, что при объективном расследовании Запад выйдет на самого себя

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27 января 2023, 16:20 Источник: РИА Новости

Денис Пушилин. Фото: Telegram/t.me/pushilindenis/

Если трибунал по Украине все-таки будет создан, у западных стран в ходе расследования есть риск выйти на самих себя. Об этом в беседе с журналистами в пятницу заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

По его мнению, идея создания спецтрибунала по Украине — это попытка Запада свалить вину «с больной головы на здоровую». Если он все-таки будет организован, то, считает Пушилин, превратится в «циничное шоу», подобное тому, которое европейские политики устроили из Минских соглашений.

«Если бы они проводили объективное расследование, то у них были бы все шансы, как в том анекдоте, в ходе следственных действий выйти на самих себя», - отметил врио главы ДНР.

На прошлой неделе Европарламент принял резолюцию с призывом создать спецтрибунал по Украине. В четверг , 26 января, ее поддержала Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ).