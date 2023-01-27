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Белый дом не подтвердил информацию о том, что талибы* могут передать России оставленное в Афганистане американское оружие

, 19:56 Источник: ТАСС

Белый дом не подтвердил информацию о том, что талибы* могут передать России оставленное в Афганистане американское оружие
Белый дом. Фото: hutchison/globallook.com

Власти Соединенных Штатов не могут подтвердить информацию о том, что движение «Талибан»* может рассматривать вопрос о передаче Москве оставленного в Афганистане американскими военными оружия. Об этом сообщил в ходе регулярного брифинга в пятницу координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

«Я не могу подтвердить сообщения о том, что «Талибан»* рассматривает возможность или обдумывает отправку вооружений и средств россиянам», - заявил он.

При этом представитель Белого дома подчеркнул, что подобные действия талибского правительства Афганистана «не способствовали бы» его признанию, а также оказанию Кабулу помощи со стороны других государств.

Ранее Кирби сообщил, что у администрации США нет заявлений относительно поставок Киеву истребителей F-16. 

*Движение «Талибан» запрещено в РФ.

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