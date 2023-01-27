Проект новой Конституции от КПРФ включает сокращение президентского срока, запрет на аборты и призывной возраст с 21

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27 января 2023, 20:03 Источник: РИА Новости

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В новом проекте Конституции России КПРФ предложили сократить срок нахождения мэров на должности до 3 лет, ограничили президента двумя сроками и запретили главе страны распускать Думу. Подробнее в материале.

Депутат Государственной Думы (ГД) от фракции Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Михаил Матвеев сообщил в своем Telegram-канале о разработке проекта нового Основного закона РФ.

При этом политик отметил, что лично ему поручили «написать главу о местном самоуправлении».

Так, согласно новым законам, сроки полномочий градоначальников, глав поселений и местных депутатов будут сокращены до трёх лет. Президент также будет ограничен 5 годами правления в один срок, при этом избираться он сможет всего 2 раза. Лидер государства сможет снимать с должности глав местных властей, но лишится возможности распускать Верховный совет.

«Порог явки на выборы президента поднял с 51% до 2/3. Поднял возраст избирательного права до 20 лет», — подчеркнул депутат.

Говоря о религии, Матвеев предложил закрепить в качестве государственных христианство, ислам и буддизм, однако граждане РФ смогут исповедовать и другие (либо никакие).

Также, по его слов, призывной возраст увеличится с 18 до 20 лет, срок службы останется прежним — 12 месяцев. Врачи и учителя будут наделены статусами государственных служащих.

«Запретил аборты кроме как по медицинским показаниям и при изнасиловании. Запретил МРОТ ниже прожиточного минимума. Закрепил понятие многодетной семьи как 3 и более детей», — заявил депутат.