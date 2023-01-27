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Зеленский заявил, что если «Абрамсы» прибудут только к августу, это будет «слишком поздно»

, 18:30 Источник: Коммерсантъ

Зеленский заявил, что если «Абрамсы» прибудут только к августу, это будет «слишком поздно»
Президент Украины Владимир Зеленский, The Presidential Office of Ukrai/globallook.com

Если американские танки прибудут в Украину только к августу, это окажется слишком поздним сроком, заявил в пятницу в интервью Sky News украинский лидер Владимир Зеленский. Так он прокомментировал высказывание Белого дома о том, что поставки могут занять «много месяцев».

«Если говорить с вами откровенно и честно, то количество танков и сроки доставки имеют решающее и решающее значение по сравнению с принятым решением. Мы согласовали случаи отправки нам оружия, но до сих пор его не получили», — сказал украинский президент.

На вопрос журналиста, испытал ли он облегчение после того как решение о поставках западных танков было принято союзниками, Зеленский ответил, что испытает облегчение только после того, как их начнет использовать украинская армия.

Ранее официальный представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что в администрации США нет заявлений относительно поставок Киеву истребителей. 

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