Историк Долгов: «Эрдоган свою власть просто так не отдаст»

Аргументы Недели → Политика 13+

27 января 2023, 13:46 Антон Николаев,

globallookpress.com

Борис Долгов считает, что президент Турции Реджеп Эрдоган переизберется на новый президентский срок. Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргументы недели».

«Думаю, Эрдогану удастся сохранить свой пост и быть переизбранным на новый срок. Для многих турок Эрдоган является харизматичной личностью. То, что он возрождает величие Турции, как правопреемницы Османской империи, ему играет на руку. Он ведет независимую внешнюю политику. Во внутренней политике несмотря на сложности в экономике, были проведены успешно реформы после прихода его партии власти в начале 2000-х годов. Это все сказывается на настроении турецких граждан, особенно из провинции. В больших городах имидж Эрдогана не такой высокий, но в провинции он очень высок. Эрдоган является жестким политиком. Он добился многих целей, и за власть он будет бороться до конца. Если мы вспомним попытку перевода в 2016 году в Турции, Эрдоган подавил его жестко. Думать о том, что Эрдоган будет безразлично относиться к выбором - это не так. Власть просто так он не отдаст».

Напомним, президентские выборы в Турции пройдут 14 мая 2023 года