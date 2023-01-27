Байден публично пошутил насчет своих оговорок и тут же допустил очередной ляп

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27 января 2023, 08:32 Источник: РИА "Новости"

президент США Джо Байден, Julia Nikhinson / globallookpress.com

Американский лидер Джо Байден пошутил о своих частых ляпах и оговорках, после чего трижды перепутал имя конгрессмена-демократа из Вирджинии. Данную информацию предоставил телеканал Fox News.

В рамках выступления в Спрингфилде Джо Байден попросил публику присесть, напомнив, что однажды во время предвыборного мероприятия он призвал собравшихся занять сидячие места, которых не было. Президент США отметил, что тогда многие говорили, что он "глуп и не знает об этом".

После этой шутки политик обратился к "конгрессмену Дагу", перепутав имя члена палаты представителей от местного избирательного округа Дона Бейера. После этого он еще несколько раз неправильно назвал своего собеседника.