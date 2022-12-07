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Байден в рамках выступления на заводе по производству микросхем в Аризоне не смог объяснить, чем занимается предприятие

, 15:41 Источник: CNBC

Байден в рамках выступления на заводе по производству микросхем в Аризоне не смог объяснить, чем занимается предприятие
президент США Джо Байден, Christoph Soeder / globallookpress.com

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден на открытии предприятия в Аризоне не смог объяснить собравшимся, чем занимается данная организация. Об этом сообщил телевизионный канал CNBC.

Джо Байден прибыл на открытие нового американского производства крупнейшей в мире компании по изготовлению полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

Президент США заявил, что в Финиксе впоследствии будет построена вторая лаборатория, чтобы производить "три наночипа". "Нано, ноно. Я не знаю", – произнес политик в рамках своей речи.

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